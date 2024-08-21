Sinop'ta İnek Kazası: İki Çocuk Yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde yola çıkan ineğe çarpan otomobildeki iki çocuk yaralandı. Kazada, araçtaki E.E.K. (13) ile S.K. (9) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin çarptığı inek telef oldu.
Sinop'un Boyabat ilçesinde yola çıkan ineğe çarpan otomobildeki iki çocuk yaralandı.
E.K'nin kullandığı 34 PD 0781 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Bektaş köyü mevkisinde yola çıkan ineğe çarptı.
Kazada, araçtaki E.E.K. (13) ile S.K. (9) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobilin çarptığı inek telef oldu.