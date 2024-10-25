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Sinop'ta İklim Değişikliği Konulu Farkındalık Eğitimi

Sinop'ta İklim Değişikliği Konulu Farkındalık Eğitimi
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Sinop'ta, 'Yerel Sanayi ve Tarımın İklim Değişikliğine Uyumunun Artırılması' projesi kapsamında çiftçiler ve sanayicilere yönelik iklim değişikliği ile mücadeleye dair farkındalık eğitimi verildi. Proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edildi ve bir yıl sürdü.

Sinop'ta, hayata geçirilen "Yerel Sanayi ve Tarımın İklim Değişikliğine Uyumunun Artırılması" projesi kapsamında çiftçiler ve sanayicilere yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Türkeli Belediyesi yürütücülüğünde, Litvanya'nın Vilkaviskis Belediyesi ve Akademisyenler Birliği Derneği işbirliğinde uygulanan "Yerel Sanayi ve Tarımın İklim Değişikliğine Uyumunun Artırılması" projesi tamamlandı.

Avrupa Birliği'nce finanse edilen ve bir yıl süren proje çerçevesinde akademisyenler tarafından çiftçi ve sanayicilere iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında alınması gereken tedbirlere ilişkin bilgiler aktarıldı.

Projenin Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen kapanış programında konuşan Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir, iklim değişikliğinin sadece çevreye değil insan sağlığına da olumsuz etkileri olduğunu söyledi.

Dünyadaki ufak bir ısı değişiminin dahi tüm canlıların yaşam konforlarını etkileyebileceğini vurgulayan Taşdemir, iklim değişikliğinin tarım ve insan döngüsü açısından ilerleyen süreçlerde sağlıksız bir toplum ortaya çıkarma tehlikesi yarattığını dile getirdi.

İklim değişikliğinden en fazla etkilenenin doğa olduğunu ancak tedbir alınmaması durumunda insanların da yakın gelecekte bundan etkilenebileceğini ifade eden Prof. Dr. Taşdemir, şöyle konuştu:

"İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini hep birlikte yaşıyoruz, görüyoruz. 'Bu mevsimde aslında bunun olmaması, havaların biraz daha sıcak gitmesi gerekiyordu.' diyoruz. Tabii bu iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin sadece doğaya değil farklı yerlere de gitme durumu var. Yetiştirilen tarım ürünleri, bu ürünlerin insan sağlığına olumsuz yönde etkileri olabilir. Bunu bir döngü olarak görmeliyiz. Dolayısıyla iklimdeki küçük bir değişiklik bizlerin normal hayatlarını, konforlarını ve sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecektir. Sonuç olarak tarımın, doğanın, çevrenin iklim değişikliğinden etkilenmesi gelecekte sağlıksız bir toplumun da ortaya çıkması tehlikesi yaratıyor."

Daha sonra Akademisyenler Birliği Derneği Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Tayfun Fındık, proje çerçevesinde yapılan çalışmalara ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

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