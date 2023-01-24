Sinop'ta iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Sinop'ta meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Sinop'ta meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı. S.S. idaresindeki 34 VSP 67 plakalı kamyonet, Sinop- Boyabat kara yolu Bürnük köyü mevkisinde su kanalına devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan B.S. ve S.T. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durağan ilçesinde ise M.K'nin kullandığı plakası belirlenemeyen otomobil, İncirli köyü mevkisinde tarlaya devrildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Durağan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaynak: AA / Güncel Boyabat Sinop Güncel Haberler

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