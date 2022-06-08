Sinop'ta iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Haberler

Sinop'ta iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi
AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'ta emniyet ekiplerince iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Sinop'ta emniyet ekiplerince iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde Asayiş Şubesi ekiplerince şüphelilere yönelik denetimler gerçekleştirildi.
Denetimlerde, iki kişinin üst aramasında iki ruhsatsız tabanca bulundu. Bu kişiler hakkında idari ve adli işlem uygulandı.
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel