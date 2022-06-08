Sinop'ta iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Haberler

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Sinop'ta iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'ta iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Sinop'ta emniyet ekiplerince iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sinop'ta emniyet ekiplerince iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde Asayiş Şubesi ekiplerince şüphelilere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, iki kişinin üst aramasında iki ruhsatsız tabanca bulundu. Bu kişiler hakkında idari ve adli işlem uygulandı.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

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