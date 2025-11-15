Sinop'ta İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve bir yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Şükrü Ersal idaresindeki 57 AC 255 plakalı otomobil, Üzümlü köyü mevkisinde Şerif Demirtaş yönetimindeki 55 ATG 352 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Ramazan Külcü yaralandı.
Yaralılar Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel