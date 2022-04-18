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Sinop'ta iki ölü yunus kıyıya vurdu

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'ta iki ölü yunus kıyıya vurdu

Sinop'ta kıyıya vurmuş iki ölü yunus bulundu.

SİNOP (AA) - Sinop'ta kıyıya vurmuş iki ölü yunus bulundu.

Kentin Akliman sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, sahilde iki ölü yunus gördü.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Sinop Belediyesi ekipleri ile Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkilileri, yunusların ölüm nedenlerine ilişkin inceleme yaptı.

Daha sonra belediye ekipleri tarafından bulundukları yerden kaldırılan iki yunusun, belirlenen alanlara gömüleceği öğrenildi.

Sinop'ta iki ölü yunus kıyıya vurdu

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Sinop Üniversitesi, Akliman, Sinop, su, Güncel, Haberler

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