Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta iki araç çarpıştı: 5 yaralı

SİNOP - Sinop'ta iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, kent merkezi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Sürücü Şenol T. idaresindeki 06 BMN 119 plakalı otomobili ile Fatih Caddesi'nden Cumhuriyet Caddesi istikametine seyri esnasında karşı şeride geçerek Mustafa S. idaresindeki 57 AAK 419 plakalı otomobille karşılıklı çarpıştı. Kaza sonrası 2 sürücü ve 3 yolcu yaralandı i. Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.