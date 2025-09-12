Sinop'ta Huzur Uygulaması: 3 Aranan Kişi Yakalandı

Sinop'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamasında aranan 3 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde 102 personelin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 26 ayrı noktada yapılan uygulamada 1591 kişi ve 14 umuma açık yer kontrol edildi.

Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı.