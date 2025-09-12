Haberler

Sinop'ta Huzur Uygulaması: 3 Aranan Kişi Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği huzur uygulamasında, 26 farklı noktada yapılan denetimlerde aranan 3 kişi yakalandı. Uygulamada toplam 1591 kişi ve 14 umuma açık yer kontrol edildi.

Sinop'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamasında aranan 3 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde 102 personelin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 26 ayrı noktada yapılan uygulamada 1591 kişi ve 14 umuma açık yer kontrol edildi.

Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı

Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa Ligi tam 10 bin kez simüle edildi! İşte Fenerbahçe'nin kazanma ihtimali

Avrupa Ligi tam 10 bin kez simüle edildi! İşte Fenerbahçe'nin kazanma ihtimali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.