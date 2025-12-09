Sinop'ta kereste atölyesinde hızar makinesine kolunu kaptıran işçi ağır yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde çalıştığı kereste atölyesinde hızar makinesine kolunu kaptıran işçi ağır yaralandı.

Yeni Mahalle'de faaliyet gösteren bir kereste atölyesinde çalışan İ.Y. (68) kolunu hızar makinesine kaptırdı.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmanın ardından bulunduğu yerden ağır yaralı olarak kurtarılan İ.Y, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İ.Y. buradaki müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.