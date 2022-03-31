Sinop'ta heyelan yaşanan köydeki 5 evde hasar oluştu - Haberler

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Sinop'ta heyelan yaşanan köydeki 5 evde hasar oluştu

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'ta heyelan yaşanan köydeki 5 evde hasar oluştu

Sinop'un Ayancık ilçesinde bir köyde yaşanan heyelanda, kullanılmayan 5 ev hasar gördü.

AYANCIK, SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde bir köyde yaşanan heyelanda, kullanılmayan 5 ev hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kaldırayak köyünde sağanak ve kar yağışının ardından heyelan meydana geldi.

Heyelanda köydeki kullanılmayan 5 evde hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye giden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri incelemede bulundu.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Toprak Kayması, Ayancık, Sinop, kar, Güncel, Haberler

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