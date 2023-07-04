Sinop'ta Haziran Ayında Aranan 21 Kişi Yakalandı

Sinop'ta jandarma ekipleri tarafından haziran ayında düzenlenen operasyonlarda aranan 21 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda yakalanan kişiler, adli makamlara teslim edildi.

Sinop'ta haziran ayında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda aranan 21 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince işledikleri farklı suçlardan dolayı aranan 21 kişi, haziran ayında yapılan operasyonlarda yakalandı.

Söz konusu kişiler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

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