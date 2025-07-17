Sinop'ta Hava Koşulları Nedeniyle Denize Girme Yasağı

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Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kentin kuzey sahillerinde bir gün süreyle denize girilmesi yasaklandı. Valilik, vatandaşların güvenliği için bu önlemi aldıklarını açıkladı.

Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı sahillerde bir gün süreyle denize girilmesi yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yarın elverişsiz hava ve deniz koşullarının etkili olmasının beklendiği vurgulandı.

Vatandaşların can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla yarın kentin kuzey sahillerinde denize girilmesine izin verilemeyeceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde etkili olan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle kentin kuzey sahillerinde vatandaşlarımız can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 18 Temmuz Cuma günü denize girilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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