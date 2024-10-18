Sinop'ta Hapis Cezası Olan 3 Hükümlü Yakalandı
Sinop'ta düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı adreslerde yakalanarak cezaevine gönderildi.
Sinop'ta düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince işledikleri çeşitli suçlardan dolayı haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda 3 kişi farklı adreslerde yakalandı.
Emniyetteki işlemleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan hükümlüler, cezaları yüzlerine okunduktan sonra cezaevine gönderildi.