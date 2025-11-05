Sinop'ta Hamsi Fiyatları Düşüyor, Kilogramı 50 Lira

Karadeniz'de bol miktarda avlanan hamsi, Sinop'ta tezgahlarda kilogramı 50 liradan satışa sunuluyor.

1 Eylül'de başlayan ev sezonunun geride kalan iki aylık bölümünde bol miktarda avlanan hamsi hem balıkçıların hem de tüketicinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Türkiye'nin farklı kentlerinden Sinop'a gelerek avcılık yapan balıkçı tekneleri, liman ve barınaklara kasalar dolusu hamsiyle dönüyor.

Hamsinin bollaşması tezgahlara da olumlu yansıyor.

Sinop'ta geçen haftalarda kilogramı 100 liradan satılan hamsi, bu hafta ise kilogramı 50 liradan satışa sunuluyor.

Fiyatı düşen hamsiye vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.

Balıkçı İbrahim Coşkun, AA muhabirine, sezon öncesi hamsinin bu denli bol olmasını kendilerinin de beklemediğini söyledi.

Karadeniz'de yaklaşık 1,5 aydır aralıksız hamsi avcılığı yapıldığını anlatan Coşkun, sezonun geri kalan bölümü için de bolluğun devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Coşkun, bu hafta itibarıyla hamsinin kilogram fiyatının 50 liraya kadar düştüğüne dikkati çekerek, "Bu durum en çok vatandaşlarımızı memnun ediyor. Çoğu vatandaşımız fiyat düşük olduğu için kilolarca hamsi alıyor. Bolluk bu seviyede devam ederse fiyatlar da bu seviyede kalacaktır. Zaten genel anlamda en fazla 100 liradan satışa sunuyorduk." diye konuştu.