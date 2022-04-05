Sinop'ta haklarında 10'ar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı - Haberler

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Sinop'ta haklarında 10'ar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'ta haklarında 10'ar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Sinop'ta düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Yürütülen fiziki takip sonucunda Erfelek ilçesinde, haklarında, işledikleri farklı suçlardan 10'ar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, bulundukları adreslerde yakalandı.

Hükümlüler, sevk edildikleri adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Suç Araştırma Timi, Jandarma, JASAT, Sinop, Güncel, Haberler

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