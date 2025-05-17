Sinop'ta Hafriyat Kamyonu Yandı

Sinop'ta Hafriyat Kamyonu Yandı
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Sinop'un Türkeli ilçesinde Gökçealan köyünde bir hafriyat kamyonu, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Şoför ve çevredekilerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ancak kamyon kullanılamaz hale geldi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde alev alan hafriyat kamyonunda ağır hasar oluştu.

Gökçealan köyünde, İ.B. idaresindeki 06 DCM 423 plakalı kamyonunun kupa kısmı bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Kamyon şoförü, aracı durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdikten sonra yangına çevredeki vatandaşlarla birlikte müdahale etti.

Kısa sürede kupa kısmını saran alevler, ekiplerin çabasıyla kontrol altına alındı.

Kupa kısmı yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
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