Sinop'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı Güncel Haberler Sinop'un Boyabat ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Sinop'un Boyabat ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Sibel Güngör idaresindeki 57 DV 931 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat yolu Karacaömer köyü mevkisinde, Nuh Öcan'ın kullandığı 37 ABZ 521 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki Nurdane Ö, Hatice Naz Ö, Kasım Ö, Fahri Ö, Abdulkadir Ö. ve Ümmü Gülsüm Ö. ile Asya D. ve Mustafa K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu arada, kaza, bölgedeki bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Kaynak: AA / Güncel Boyabat Sinop Güncel Haberler

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