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Sinop'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: 2 Yaralı

Sinop'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: 2 Yaralı

Güncel Haberler

Sinop'un Ayancık ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada sürücü ile yanındaki N.C. yaralandı. Yaralılar Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Türkeli'den Ayancık yönüne giden M.Ö. idaresindeki 57 HC 365 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrildi.

Kazada sürücü ile yanındaki N.C. yaralandı.

Yaralılar Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol - Güncel

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