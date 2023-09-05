Sinop'ta hafif ticari araç bariyerlere çarptı

Sinop'ta saat 10.30 sıralarında meydana gelen kazada, E.K. tarafından kullanılan kamyonet virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.