Sinop'ta hafif ticari araç bariyerlere çarptı
Sinop'ta saat 10.30 sıralarında meydana gelen kazada, E.K. tarafından kullanılan kamyonet virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Sinop'ta hafif ticari aracın bariyerlere çarptığı kaza maddi hasarla atlatıldı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Bostancılı bölgesi Adliye Ek Binası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K.'nin kullandığı 57 AAE 494 plakalı kamyonet virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel