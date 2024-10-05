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Sinop'ta Güvenli Sokaklar Uygulaması: Aranan Kişi Yakalandı

Sinop'ta Güvenli Sokaklar Uygulaması: Aranan Kişi Yakalandı
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Sinop'ta emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Güvenli Sokaklar' uygulamasında 639 kişi ve 43 iş yeri kontrol edildi. Uygulama sırasında aranan bir kişi de yakalandı.

Sinop'ta emniyet ekiplerince gerçekleştirilen "Güvenli Sokaklar" uygulamasında aranan bir kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 30 ekip ve 74 personelin katılımıyla güvenli sokaklar uygulaması yapıldı.

Uygulamada 639 kişi ve 43 iş yeri kontrol edildi, aranan bir kişi yakalandı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

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