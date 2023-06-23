Sinop'ta Gümrük Kaçağı Elektronik Cihazlar Yakalandı

Sinop'ta emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı elektronik cihazlar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Erfelek ilçesinde bir araçta yapılan aramalarda, 25 akıllı saat, 25 kulak üstü kulaklık, 216 telefon kılıfı ve 90 bluetooth kulaklık ele geçirildi. Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

Sinop'ta emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı elektronik cihazlar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Erfelek ilçesinde bir araçta arama yapıldı.

Araçta ve içinde bulunan şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda, 25 akıllı saat, 25 kulak üstü kulaklık, 216 telefon kılıfı ve 90 bluetooth kulaklık ele geçirildi.

Olayla ilgli bir zanlı gözaltına alındı.