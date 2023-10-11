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Sinop'ta Gümrük Kaçağı Alkol Ele Geçirildi

Sinop'ta polisin bir araçta yaptığı aramada gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan aramada, 85 litre alkol, 60 şişe aroma ve 5 litre gliserin bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.