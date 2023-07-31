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Sinop'ta Gönüllülerce Yapılan Doğal Afet Tatbikatı

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Sinop Kabalı Kavşağı mevkisinde gerçekleştirilen doğal afet tatbikatına 16 arama kurtarma gönüllüsü katıldı. Eğitimlerin başarılı bir şekilde tamamlandığı belirtilirken, gönüllüler artık arama-kurtarma faaliyetlerine katılabilecek.

Sinop'ta gönüllülerce yapılan doğal afet tatbikatı gerçeğini aratmadı.

16 arama kurtarma gönüllüsünün katıldığı tatbikat, Sinop Kabalı Kavşağı mevkisinde gerçekleştirildi.

Eğitimlerin başarılı şekilde tamamlandığını, gönüllülerin artık arama-kurtarma faaliyetlerine katılabileceği belirten İbrahim Özdemir, "3 tane eğitmenimiz, 13 tane kursiyerimizle burada arama-kurtarma çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimizle ilk yardım eğitimleriyle, kendi afet akademisi birimimizle Türkiye'deki bütün eğitici gönüllülerimizle kendi eğitimlerimizi kendimiz veriyoruz. Şu anda burada bulunan 3 eğitmenimiz, Afet Yönetimi Başkanlığında afet yönetimimizin yetiştirmiş olduğu kişiler. 13 kişilik Sinop ekibi kuruldu. Eğitimlerimizi tamamlamaya gayret gösteriyoruz" dedi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İbrahim Özdemir Sinop Güncel Haberler

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