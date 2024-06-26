Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta Genç Kızın Arıcılık Hayali Gerçek Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Erfelek ilçesinde yaşayan ve babasının yanında büyüyen genç kız, aldığı destek ve eğitimlerle arıcılık hayalini gerçekleştirdi. Arıcılığa olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Sibel Aydın, babasından öğrendiği bilgileri pekiştirmek için kurslara katıldı ve arıcılık belgesi aldı. Sinop Genç Arıcıları Yetiştiriyor Projesi'nden de destek alan Aydın, zamanla kovanlarını artırmayı hedefliyor.

Sinop'ta uzun yıllardır bal üreticiliği yapan babasının yanında büyüyen genç kızın arıcılık hayali, aldığı destek ve eğitimlerle gerçek oldu.

Erfelek ilçesinde yaşayan ve bir klinikte veteriner teknikeri olarak çalışan 27 yaşındaki Sibel Aydın, Salı köyünde 40 yıldır arıcılık yapan babası Engin Aydın'dan küçük yaşlardan itibaren arıcılığın püf noktalarını öğrendi.

Bu süreçte edindiği bilgileri aldığı eğitimle pekiştiren Aydın, Erfelek Halk Eğitimi Merkezince 2017 yılında açılan kursa katılarak arıcılık belgesi aldı.

Geçen yıl da Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından uygulanan ve Sinop Üniversitesi akademisyenlerince eğitim verilen Sinop Genç Arıcıları Yetiştiriyor Projesi'nden yararlanan Aydın, destekle ekipman sahibi de oldu.

Zamanla kovanlarını artırmayı hedefliyor

Aldığı destek ve eğitimler sayesinde arıcılık hayali gerçeğe dönüşen Aydın, AA muhabirine, arılara ilgisinin küçük yaşlarda başladığını söyledi.

Babasının arıcılıkla uğraşmasının kendisinde arılara karşı merak uyandırdığını belirten Aydın, "Babamla küçüklüğümden beri bakardık, gelirdik yanına, kovanları, çerçeveleri temizlerdi, aktarım yapardı. Ondan sonra üniversiteyi bitirdim, 'Babamın yanında yaparım bu işi' dedim çünkü ben köyü de seviyorum." dedi.

Aydın, arıcılık yapabilmek için kurslara katılarak daha çok bilgi edinmeye çalıştığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ondan sonra babamla bu işi yapmaya devam ettim. Babam yaparken onu izlerdim. Arı sütünü alıp hangi sıcaklıkta nasıl ana arı üretileceğini, bal sağımını bana gösterdi. Bunlar zevkli geliyor bana. Ben zevk alıyorum, arıcılıkla uğraşmayı seviyorum."

Aydın, Sinop Genç Arıcıları Yetiştiriyor Projesi kasamında aldığı 20 arı kovanını ilerleyen süreçte artırmayı hedeflediğini anlatarak, "20 kovanın 8'inde arı var. Mevsimin gelmesiyle kimisini bala götürdük. Bal sağımından sonra bölerek çoğaltma yapacağım. Ondan sonra da ileriki zamanlarda sürekli bölme yaparak çoğaltmayı düşünüyorum." diye konuştu.

"Bir insanın içinde olması gerekiyor"

Baba Engin Aydın ise kızının küçük yaşlardan itibaren arıcılık konusunda kendisine yardımcı olduğunu dile getirerek, "Bir insanın içinde olması gerekiyor, erkek veya kız. İçinde yoksa ne kadar zorlarsan zorla o işi yaptıramazsın. Sevmesi lazım. Ben mesela, sevmesem bu işi yapmazdım, sevdiğim için yaptım. Kızım da seviyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Erfelek Aydın Sinop Baba Tarım Yaşam Güncel Haberler

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

 Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! EURO 2024 eşleşmeleri! Kim kiminle eşleşti? 27 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Beşiktaş stadı yangın söndü mü? Tüpraş Stadı yangın son durum ne? Yangın neden çıktı? #128680 27 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Mersin deprem mi oldu? SON DAKİKA Mersin deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? 27 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 27 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Gürcistan Müslüman mı, dini ne?
Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title