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Sinop'ta Genç Arıcılara Eğitim ve Ekipman Desteği

12 Aralık 2023 17:07 Güncelleme: 17:08 Abone Ol

Sinop'ta Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen proje kapsamında 15 genç arıcıya eğitim ve ekipman desteği sağlandı. Gençlere arıcılık uygulamaları ve ekipmanları hakkında bilgi verildi.