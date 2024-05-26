Sinop'ta Geleneksel Yağmur ve Bereket Duası Etkinliği Düzenlendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen geleneksel yağmur ve bereket duası etkinliğinde katılımcılara yemek ikram edildi.

İlçeye bağlı Şıhlı köyünde muhtarlık tarafından düzenlenen geleneksel yağmur ve bereket duası kapsamında ilçe merkezinden ve çevre köylerden gelen vatandaşlar, öğle namazı çıkışında köy camisi ve köy konağı bahçesinde toplandılar.

Misafirlere köy konağı bahçesinde usta aşçıların büyük kazanlar ve tavalarda pişirdikleri keşkek, et yemeği ve pilav ikaram edildi.

Yemek ikramında din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Köy muhtarı Yılmaz Coşkun, AA muhabirine, geleneklerini yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Coşkun, "Bugün ilçemize bağlı altı ayrı köyde de burada olduğu gibi yağmur duası ve yemek ikramları olduğunu biliyoruz. Bizde olduğu gibi o köylerdeki duaları da Allah kabul etsin. Yüce Yaradan'ımızdan tüm üreticilerimize bol, bereketli ürünler vermesini, kazadan, beladan, doludan, selden korumasını diliyoruz." dedi.