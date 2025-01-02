Sinop'ta 'Geleceğin Liderleri Yetişiyor' Projesi Kapsamında Münazara Etkinliği

Sinop'ta "Geleceğin Liderleri Yetişiyor" projesi kapsamında öğrenciler arasında münazara etkinliği gerçekleştirildi.

Valilik tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesinde öğrenciler arası münazara yapıldı.

"Başarılı olmada zeka ve çalışmak önemlidir" konu başlığı altında yapılan münazarada, öğrenciler eleştirel düşünme, ifade yeteneği ve takım çalışması becerilerini sergiledi.

Etkinliğe katılan Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, bir lideri diğerlerinden ayıran en önemli özelliğin, farklı fikirleri dinleyerek doğru bir şekilde harmanlama becerisi olduğunu söyledi.

Bu tür münazara etkinliklerinin öğrencilerin kişisel gelişimleri açısından oldukça önemli olduğuna dikkati çeken Özarslan, şöyle konuştu:

"Burada sergilediğiniz takım çalışması, ifade yeteneği ve eleştirel düşünme becerileri, sizleri gelecekte büyük başarılara taşıyacak. Hepinizi tebrik ediyor, emeği geçen öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Etkinliğe Vali Özarslan ile İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci de katıldı.