Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü
TBMM'de tarihi anlar! Bahçeli kapıda karşıladı
Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli'ye kehribar tespih hediye etti
Bahçeli'ye "Kürt ağası" dediği Ahmet Türk'ten dikkat çeken hediye
ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
ABD'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak Suriye hamlesi
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı gizemli mesajlarının perde arkasını anlattı
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı gizemli mesajlarının perde arkasını anlattı

Sinop'ta 'Geleceğin Liderleri Yetişiyor' Projesi Kapsamında Münazara Etkinliği

Sinop'ta 'Geleceğin Liderleri Yetişiyor' Projesi Kapsamında Münazara Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta düzenlenen münazara etkinliği, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirildi. Vali Özarslan, etkinliğin liderlik özellikleri açısından önemine vurgu yaptı.

Sinop'ta "Geleceğin Liderleri Yetişiyor" projesi kapsamında öğrenciler arasında münazara etkinliği gerçekleştirildi.

Valilik tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesinde öğrenciler arası münazara yapıldı.

"Başarılı olmada zeka ve çalışmak önemlidir" konu başlığı altında yapılan münazarada, öğrenciler eleştirel düşünme, ifade yeteneği ve takım çalışması becerilerini sergiledi.

Etkinliğe katılan Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, bir lideri diğerlerinden ayıran en önemli özelliğin, farklı fikirleri dinleyerek doğru bir şekilde harmanlama becerisi olduğunu söyledi.

Bu tür münazara etkinliklerinin öğrencilerin kişisel gelişimleri açısından oldukça önemli olduğuna dikkati çeken Özarslan, şöyle konuştu:

"Burada sergilediğiniz takım çalışması, ifade yeteneği ve eleştirel düşünme becerileri, sizleri gelecekte büyük başarılara taşıyacak. Hepinizi tebrik ediyor, emeği geçen öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Etkinliğe Vali Özarslan ile İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci de katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
img

CHP'li vekilin Bakan Kurum'a sözleri toplantıya damga vurdu
img

Bahçeli'ye "Kürt ağası" dediği Ahmet Türk'ten dikkat çeken hediye
img

Beşiktaş'ın başına geçeceği maç belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı partisi dünya rekoru kırdı
Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı kutlaması dünya rekoru kırdı
Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
Cenaze törenine damga vuran an
Türkiye'den denizlerde dengeleri değiştirecek hamle
Türkiye'den denizlerde dengeleri değiştirecek hamle
Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı
Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı
Simge 'Kısmetimi kapatıyor' demişti: Icardi atağa geçti
Simge "Kısmetimi kapatıyor" demişti: Icardi atağa geçti

Son Dakika Haberleri

3 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Koç, Akrep, Boğa, İkizker burcu yorumu! 3 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, yok mu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 2 Ocak Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Ocak Perşembe Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? CANLI ALTIN FİYATLARI 2 OCAK | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? 3 Ocak İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu 3 Ocak Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu 2025 Ramazan ayı ne zaman, ilk oruç hangi gün? Ramazan Bayramı hangi tarihte? 2 OCAK NAMAZ VAKİTLERİ | 2 Ocak akşam ezanı kaçta? İl il namaz saatleri! Regaip Kandili duası nedir, ne yapılır? Regaip Kandili yapılacak ibadetler ve dualar hangisi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.