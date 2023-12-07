Sinop'ta gaziler, tecrübelerini ve anılarını öğrencilerle paylaştı

Sinop'ta Cumhuriyet'in 100. yılı dolasıyla düzenlenen "Vatan ve kahramanlık buluşması" etkinliğinde gaziler, tecrübelerini ve anılarını öğrencilerle paylaştı.

Sultan Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte gaziler, meslek hayatlarında edindikleri tecrübe ve anıları öğrencilere aktardı.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan gaziler, tavsiyelerde bulundu.

Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, bir toprağa şehit kanı düştüğü zaman o toprağın artık vatan olarak kabul gördüğünü söyledi.

Bireysel hafızanın yanında toplumsal hafızanın da önemli olduğunu vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

"Hürriyetimizin kahramanlarıyla geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi buluşturduk. Milletimizin Anadolu topraklarında asırlardır verdiği var oluşun şifresi, 'ölürsem şehit, kalırsam gaziyim' anlayışında saklıdır. Bu sebepten şehitlik ve gazilik mertebesi hiçbir maddi değerle, hiçbir mertebeyle ölçülemeyecek kadar büyük bir şereftir. Gazilerimizin tecrübeleri, anıları evlatlarımız için büyük bir rehber niteliğindedir. Burada paylaşılan anılar ve tecrübeler artık evlatlarımızın zihinlerinde kalıcı olacaktır."

Etkinlik sonunda öğrenciler tarafından gazilere çiçek verildi.