Sinop'ta Garaj Çatısından Düşen Bir Kişi Yaralandı
Sinop'un Türkeli ilçesinde, garajın çatısında çalışırken dengesini kaybederek düşen Enes Ç. yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde garajın çatısından düşen bir kişi yaralandı.
Turhan köyü Çay mahallesinde garajın çatısında çalıştığı sırada dengesini kaybederek zemine düşen Enes Ç. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel