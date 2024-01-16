Sinop'ta Fırtına Öncesi Vatandaşlara Uyarı

Sinop Valiliği kent genelinde etkili olması beklenen fırtına öncesi vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, il genelinde şiddetli rüzgar ve fırtınanın beklendiği vurgulandı.

Saatteki hızının 80 kilometreye çıkması beklenen fırtına nedeniyle vatandaşlardan dikkatli olmaları istenilen açıklamada, "Fırtına sebebiyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.