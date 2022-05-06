Sinop'ta firari hükümlü ormanlık alanda yakalandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl 8 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince hırsızlık suçundan aranan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Boyabat ilçesinde olduğu belirlenen hükümlü, saklandığı ormanlık alanda yakalandı.

Hakkında 17 yıl 8 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.