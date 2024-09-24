Sinop'ta FETÖ Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı
Sinop'ta gerçekleştirilen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmaktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı. Ekipler, adreslerinde yaptıkları baskınla şüphelileri gözaltına alarak adliyeye sevk etti.
Sinop'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Boyabat ilçesinde "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce adreslerine düzenlenen operasyonda yakalanan 3 kişi adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.