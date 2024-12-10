Sinop'ta "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver Projesi" tanıtıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Arslan, Müdürlük binasında düzenlediği basın toplantısında, acil sağlık hizmetlerinin etkin ve hızlı şekilde sunulmasının hayat kurtarma zincirinin en kritik halkasını oluşturduğunu söyledi.

"Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver Projesi" hakkında bilgiler veren Arslan, trafikteki diğer araç sürücülerinin acil geçiş koridorunu açmalarının hayati önem taşıdığına dikkati çekti.

Arslan, projenin hedefine ulaşacağından kuşku duymadıklarını da belirterek, "Bu sistem, sürücülerin trafik kurallarına uygun şekilde hareket etmesini teşvik ederek ambulansların olay yerine veya hastaneye daha hızlı ulaşmasını sağlamaktadır." diye konuştu.

Proje kapsamında Uğur Mumcu Meydanı'nda açılan stantta da projeye ilişkin vatandaşlara bilgi verildi.