Sinop'ta farklı noktalara 100 basketbol potası yerleştirildi - Haberler

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Sinop'ta farklı noktalara 100 basketbol potası yerleştirildi

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'ta farklı noktalara 100 basketbol potası yerleştirildi

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, kent genelinde farklı noktalara 100 basketbol potasının kurulumunun yapıldığını bildirdi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, kent genelinde farklı noktalara 100 basketbol potasının kurulumunun yapıldığını bildirdi.

Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, "Yer Gösterin Pota Yapalım Projesi" kapsamında 48 noktaya basketbol potası yapıldığını belirtti.

Proje çerçevesinde ilk basketbol potalarının kent merkezindeki Gelincik Ortaokulu'nun bahçesine kurularak vatandaşların hizmetine sunulduğunu aktaran Maviş, şunları kaydetti:

"Spor Toto ile yapılan protokol kapsamında köy, mahalle, okul, park ve spor alanlarına kazandırılacak 100 basketbol potasının montajına başlandı. Gençlerimiz en kıymetli varlığımız. Son yıllarda şehrimize sayısız spor tesisi kazandırdık. Bugün gençlerimiz modern tesislerde geniş imkanlara sahip olarak sporlarını yapabiliyor. Bu süreçte desteklerini bizlerden esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Muharrem Mehmet Kasapoğlu'na ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Sayın Bünyamin Bozgeyik'e teşekkür ediyorum."

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Milletvekili basketbol AK Parti Sinop Güncel Haberler

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