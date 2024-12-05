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Sinop'ta Fabrika İşçilerini Taşayan Servis Minibüsü Devriildi: 15 Yaralı

Sinop'ta Fabrika İşçilerini Taşayan Servis Minibüsü Devriildi: 15 Yaralı
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Sinop'ta, Gerze ilçesinden fabrikaya giden servis minibüsü refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazada sürücü ve 14 işçi yaralandı, hepsi hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta fabrikaya işçi taşıyan servis minibüsünün devrildiği kazada 15 kişi yaralandı.

Gerze ilçesinden Sinop Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikaya işçi taşıyan Muhammed Ali Yurbaş idaresindeki 57 S 4056 plakalı minibüs, Taşmanlı mevkisinde refüje çarparak emniyet şeridine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 14 işçi, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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