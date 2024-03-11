Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta En Uzun Oruç Tutuldu

Güncelleme:

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan hesaplamalara göre 13 saat 23 dakika ile en uzun orucun tutulduğu 6 kentten biri olan Sinop'ta, bazı vatandaşlar iftarlarını valilik tarafından kurulan çadırda açtı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan hesaplamalara göre 13 saat 23 dakika ile en uzun orucun tutulduğu 6 kentten biri olan Sinop'ta, bazı vatandaşlar iftarlarını valilik tarafından kurulan çadırda açtı.

Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun ve Zonguldak gibi 13 saat 23 dakika ile en uzun orucun tutulduğu kentler arasında yer alan Sinop'ta ramazan heyecanı yaşandı.

Gün boyu kentin farklı noktalarında iftar saatini bekleyen vatandaşlar, valilikçe Uğur Mumcu Meydanı'nda kurulan 1300 kişilik iftar çadırında buluştu.

Yoğun bir kalabalığın olduğu çadırda vatandaşlar, akşam vakti okunan ezanla birlikte oruçlarını açtı.

İl Müftüsü Paşa Bektaş'ta vatandaşlarla birlikte iftar yaparak dua etti.

Kaynak: AA / Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Sinop Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Cevdet Küçük kimdir? İYİ Parti Erzurum Tortum Belediye Başkan adayı Cevdet Küçük kimdir? Şentürk Alver kimdir? İYİ Parti Erzurum Şenkaya Belediye Başkan adayı Şentürk Alver kimdir? Tevhit Turan kimdir? İYİ Parti Erzurum Pazaryolu Belediye Başkan adayı Tevhit Turan kimdir? Şule Ülkü Özgül kimdir? İYİ Parti Erzurum Olur Belediye Başkan adayı Şule Ülkü Özgül kimdir? Salim Özdil kimdir? İYİ Parti Erzurum Uzundere Belediye Başkan adayı Salim Özdil kimdir? Yücel Ahmet İşleyen kimdir? İYİ Parti Erzurum Narman Belediye Başkan adayı Yücel Ahmet İşleyen kimdir? Ergunhan Musaoğlu kimdir? İYİ Parti Erzurum Oltu Belediye Başkan adayı Ergunhan Musaoğlu kimdir? 12 Mart 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Abdülnazir Güven kimdir? İYİ Parti Erzurum Köprüköy Belediye Başkan adayı Abdülnazir Güven kimdir? Erhan Çelik kimdir? İYİ Parti Erzurum Karaçoban Belediye Başkan adayı Erhan Çelik kimdir? Hayrettin Özdemir kimdir? İYİ Parti Erzurum Horasan Belediye Başkan adayı Hayrettin Özdemir kimdir? Nasır Aydın kimdir? İYİ Parti Erzurum Hınıs Belediye Başkan adayı Nasır Aydın kimdir? Muhammet Kaya kimdir? İYİ Parti Erzurum Hınıs Belediye Başkan adayı Muhammet Kaya kimdir? 12 Mart İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Muhammet Kaya kimdir? İYİ Parti Erzurum Çat Belediye Başkan adayı Muhammet Kaya kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title