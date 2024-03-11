Sinop'ta En Uzun Oruç Tutuldu

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan hesaplamalara göre 13 saat 23 dakika ile en uzun orucun tutulduğu 6 kentten biri olan Sinop'ta, bazı vatandaşlar iftarlarını valilik tarafından kurulan çadırda açtı.

Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun ve Zonguldak gibi 13 saat 23 dakika ile en uzun orucun tutulduğu kentler arasında yer alan Sinop'ta ramazan heyecanı yaşandı.

Gün boyu kentin farklı noktalarında iftar saatini bekleyen vatandaşlar, valilikçe Uğur Mumcu Meydanı'nda kurulan 1300 kişilik iftar çadırında buluştu.

Yoğun bir kalabalığın olduğu çadırda vatandaşlar, akşam vakti okunan ezanla birlikte oruçlarını açtı.

İl Müftüsü Paşa Bektaş'ta vatandaşlarla birlikte iftar yaparak dua etti.