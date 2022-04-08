Sinop'ta emniyet güçleri kan bağışında bulundu
AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'ta emniyet güçleri, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.
SİNOP (AA) - Sinop'ta emniyet güçleri, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polisler, Kızılayın kan bağışı kampanyasına katıldı.
Türk Kızılayın Emniyet Müdürlüğü binasında oluşturduğu alanda gerçekleştirilen kampanyaya çok sayıda polis memuru kan vererek destek oldu. ???????
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel