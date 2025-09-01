Sinop'ta Elektrikli Motosiklet Yayaya Çarptı: İki Yaralı

Sinop'ta Elektrikli Motosiklet Yayaya Çarptı: İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Türkeli ilçesinde 3 tekerlekli elektrikli motosikletin yayaya çarpması sonucu sürücü ve yaya yaralandı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde 3 tekerlekli elektrikli motosikletin yayaya çarpması sonucu sürücü ve yaya yaralandı.

Kuz köyünde O.K. idaresindeki 3 tekerlekli elektrikli motosiklet, yaya F.T'ye çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü O.K. ile yaya F.T, Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
İstanbul'da türbe yanında skandal görüntü

Türbe yanındaki bankta skandal görüntü! Kimseye aldırış etmediler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da ayrılık: Zaniolo, sağlık kontrollerinden geçti

Galatasaray'da ayrılık: Sağlık kontrollerinden geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.