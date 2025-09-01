Sinop'ta Elektrikli Motosiklet Yayaya Çarptı: İki Yaralı
Sinop'un Türkeli ilçesinde 3 tekerlekli elektrikli motosikletin yayaya çarpması sonucu sürücü ve yaya yaralandı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kuz köyünde O.K. idaresindeki 3 tekerlekli elektrikli motosiklet, yaya F.T'ye çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü O.K. ile yaya F.T, Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel