Sinop'ta Elektrikli Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Sinop'un Gerze ilçesinde, kontrolden çıkan elektrikli motosiklet devrildi. Kazada yaralanan sürücü G.İ., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Gerze ilçesinde elektrikli motosikletin devrildiği kazada sürücü yaralandı.
G.İ'nin kullandığı 57 ABN 872 plakalı elektrikli motosiklet, ilçe merkezi Dr. Bahattin Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel