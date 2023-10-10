Sinop'ta elektrikli bisikletle otomobil çarpışması: 1 yaralı
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Sinop'ta saat 13.00 sıralarında meydana gelen kaza sonucu, bir kişi elektrikli bisikletle otomobilin çarpışması sonucu yaralandı. Yaralı bisiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sinop'ta elektrikli bisikletle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında kent merkezi Karakum yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 AG 539 plakalı otomobil kavşaktan döndüğü sırada Öner Bayraktar'ın kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel