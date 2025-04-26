Sinop'ta Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti
Sinop'un Türkeli ilçesinde, ağaç budama sırasında elektrik teline temas eden 38 yaşındaki Yunus Akıncı, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak kurtarılamadı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Keş köyünde ağaç budadığı sırada elektrik teline temas eden Yunus Akıncı (38), akıma kapılarak düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırılan Akıncı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel