Sinop'ta eğitime kar engeli - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinop'ta eğitime kar engeli

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Sinop'ta eğitime kar engeli

Sinop'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitim öğretime bugün ara verildi.

SİNOP (AA) - Sinop'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitim öğretime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte kötü hava koşullarının etkili olmaya devam ettiği belirtildi.

Değerlendirmeler sonucu il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiği, kamuda çalışan engelli personel ile hamile işçi ve memurların da idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, özel eğitim kurumları ile halk eğitim merkezlerindeki kurslara da eğitim yapılmayacağı kaydedildi.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Sinop, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title