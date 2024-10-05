Sinop'ta Düzensiz Göçmenle Mücadele Uygulaması
Sinop'ta İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçmenler için 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında 'Liberterra II' uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada 31 metruk bina, 33 umuma açık iş yeri ve 854 araç kontrol edildi, 2 aranan kişi yakalandı.
Sinopta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, düzensiz göçmenle mücadele kapsamında uygulama yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde düzensiz göçmenle mücadele çerçevesinde "Liberterra II" uygulaması gerçekleştirildi.
30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında 26 noktada yapılan uygulamaya 364 personel katıldı.
Uygulamada 31 metruk bina, 33 umuma açık iş yeri ve 854 araç kontrol edildi, aranan 2 kişi yakalandı.