Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haberler

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Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta, ekiplerce arama yapıldı.

Aramada, araçta 206 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

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