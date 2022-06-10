Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı. Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta, ekiplerce arama yapıldı. Aramada, araçta 206 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel Sinop Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.