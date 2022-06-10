Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haberler

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı.
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta, ekiplerce arama yapıldı.
Aramada, araçta 206 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel