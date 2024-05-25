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Sinop'ta düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

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Sinop'ta yapılan tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonda tabanca, borç ve tapu senedi, çek ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Sinop'ta düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde örgütsel yapılanmaya giderek tefecilik yaptıkları, bu yolla 600 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli adreslerinde gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada 5 tabanca, çok sayıda borç ve tapu senedi, çek ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüphelilerden 6'sı salıverildi. Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada operasyon kapsamında bazı şüphelilere ait suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 124 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz ile 112 banka hesabına şerh konuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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