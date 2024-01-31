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Sinop'ta düzenlenen operasyonlarda 5 aranan kişi yakalandı

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Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Sinop'ta düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalarda, konut dokunulmazlığı, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve dolandırıcılık suçlarından aranan 5 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Sinop Güvenlik Yakalama Adliye Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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