Sinop'ta Durumundan Şüphe Edilen Araçta Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durumundan şüphe edilen bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada 7,15 gram kannobinoid(bonzai) maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Sinop'ta polis tarafından durumundan şüphe edilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durumundan şüphe edilen bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada 7,15 gram kannobinoid(bonzai) maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP