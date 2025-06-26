Sinop'ta 'Dur' İhtarina Uymayan Motosiklet Sürücüsü Tutuklandı

Sinop'ta 'Dur' İhtarina Uymayan Motosiklet Sürücüsü Tutuklandı
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Sinop'ta polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü G.G.Ş., polis memuruna çarptı. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, sürücü ve yolcusu kaçtı. Kovalamaca sonrası yakalanan sürücü tutuklandı.

Sinop'ta, "dur" ihtarına uymayarak kullandığı motosikletle polis memuruna çarpan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Sinop-Samsun kara yolu Çiftlik Tüneli girişinde seyir halinde olan ve plakası bulunmayan bir motosikleti durdurmak istedi.

Ekiplerce "dur" ihtarında bulunulan G.G.Ş. yönetimindeki motosiklet, bu sırada polis memuru Fuat Ekin'e çarptı.

Polis memuru Ekin yaralandı, sürücü ile arkasında yolcu olarak bulunan K.A. kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan polis memuru sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü ile yanındaki şüpheli tünel içindeki kovalamaca sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden sürücü G.G.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. K.A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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