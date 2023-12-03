Sinop'ta Dünya Engelliler Günü Töreni Düzenlendi

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende Atatürk anıtına çelenk sunuldu ve saygı duruşunda bulunuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Vekili Harun Köksalan, engelli bireylerin topluma kazandırılması ve haklarının diğer insanlarla eşit ölçüde sağlanması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirtti.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Sinop Valiliği önünde düzenlenen törende, Atatürk anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Vekili Harun Köksalan, yaptığı açıklamada, engelli bireylerin topluma kazandırılması ve haklarının diğer insanlarla eşit ölçüde sağlanması, engellilerin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Engellilerle ilgili görevi hassasiyetle yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Köksalan, şöyle konuştu:

"Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya nüfusunun yüzde 10'unu engelliler teşkil ediyor. Ülkemiz nüfusunun da yüzde 7'sini engelli kardeşlerimiz oluşturuyor. Devletimiz engelli vatandaşlarımızın fırsat eşitliğine sahip olmaları için çok ciddi düzenlemeler yapmış ve hayata geçirilen sosyal politikalar vesilesiyle çok daha kapsamlı hizmetlerden istifade edebilmelerinin imkanı sağlamıştır. Bu noktada çok büyük bir mesafe kaydetmenin de memnuniyetini taşıyoruz. Engellerin birlikte ve beraber aşılacağı düşüncesiyle tüm toplumu oluşturan bireylerle beraber omuz omuza geçirmemiz arzusuyla, engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine mutlu bir yaşam sürdürmelerini temenni ediyorum."

Törene Sinop Belediye Başkan Vekili Serdar Önder Öztürk, kurum müdürleri, engelliler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Sinop Rehberlik ve Araştırma Merkez Müdürlüğünce Sakarya Caddesi'nde stant açıldı.Stantta vatandaşlar bilgilendirilip broşür dağıtıldı.