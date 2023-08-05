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Sinop'ta düğün konvoyunda kamyonetten düşen davulcu yaralandı

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Sinop'un Ayancık ilçesinde düğün konvoyunda bulunan kamyonetten düşen davulcu, başından yaralandı. Yaralı davulcu, Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde, düğün konvoyundaki kamyonetten düşen davulcu yaralandı.

Cevizli Mahallesi Otogar kavşağı mevkisinde meydana gelen olayda, düğün konvoyundaki kamyonetin kasasında davul çalan Adem Ö. dengesini kaybederek düştü.

Başından yaralanan davulcu, Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol - Güncel

Devlet Hastanesi Ayancık Sinop Güncel Haberler

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